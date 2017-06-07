Порошенко призвал председателя ОБСЕ активизировать консультации по развертыванию вооруженной полицейской миссии на Донбассе

19:30, 07 июня 2017
Политика
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Порошенко обратился к председателю ОБСЕ во время совместной встречи.

Порошенко с соответствующим призывом обратился к председателю ОСБЕ / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, федеральным министром Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Себастианом Курцом, в ходе которой призвал активизировать консультации по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

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«Глава государства призвал Австрийское председательство активизировать консультации в Вене по размещению вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что главной целью российской тактики запугивания наблюдателей ОБСЕ является максимальное ограничение доступа миссии к оккупированной территории Донбасса вплоть до полного вытеснения миссии ОБСЕ из региона.

Особое внимание во время разговора было уделено росту случаев запугивания наблюдателей ОБСЕ со стороны пророссийских боевиков.

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Теги: #ОБСЕ на Донбассе