Заместителя Сытника уволят из НАБУ, если окажется, что он не имел украинского гражданства - Луценко
При этом Луценко подчеркнул, что он "точно не враг НАБУ".
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает инициировать увольнение заместителя руководителя НАБУ Гизо Углавы, если окажется, что он на момент назначения на должность не имел украинского гражданства. Об этом Луценко заявил в интервью й газете "Левый берег".
"Ко мне приходит обращение, которое согласно действующему законодательству я не имею права не зарегистрировать. Заявление о совершении преступления. Я его регистрирую и иду проверяю, действительно ли господин Углава был гражданином не Украины на момент назначения... Если господин Углава вышел из грузинского гражданства на момент назначения его на высокий пост в НАБУ, дело будет закрыто. Если же нет - это однозначно приведет к его отстранению от занимаемой должности ", - сказал Луценко, отметив, что дальше Углава "будет жить без должности".
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При этом Луценко в очередной раз заверил, что у него нет каких-то неприязненных отношений с НАБУ и его руководством.
"Я - точно не враг НАБУ, более того - даже не оппонент", - отметил Луценко.
Как сообщал УНИАН ранее, в конце апреля первым заместителем председателя Национального антикоррупционного бюро назначен бывший заместитель генерального прокурора Грузии Гизо Углаву.