У Януковича пообещали отдать Донбассу деньги с "несуществующих" зарубежных счетов

Пресс-секретарь Александра Януковича, сына сбежавшего экс-президента Украины, заявил, что Виктор Янукович якобы готов отдать "жителям Донбасса" деньги с банковских счетов, если таковые обнаружат за рубежом. Об этом Юрий Кирасир написал в Facebook.

"Если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя В. Януковича, он готов отдать эти средства на помощь жителям Донбасса", - написал пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер заявляет, что ожидает от Украины судебных решений в отношении представителей режима бывшего президента Виктора Януковича для ускорения процесса возврата украденных активов.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Павлом Климкиным в Киеве.

По его словам, для Швейцарии одним из приоритетов является возвращение Украине тех активов, которые находятся на счетах в швейцарских банках и были получены представителями бывшей украинской власти незаконным путем.

"Несмотря на то, что наши отношения с Украиной достаточно дружественны, но это очень долгий процесс - возвращение этих активов", - заявил Буркхальтер.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы помочь судебной системе достичь положительного результата. Украине, с судебной точки зрения, надо определиться, кто являются вкладчиками этих активов в Швейцарии, и тогда процесс пойдет намного быстрее", - отметил швейцарский дипломат.