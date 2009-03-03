Огрызко: решение ВР об отставке не стало для меня неожиданным

Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что для него не стало неожиданностью решение Верховной Рады о его отставке с должности министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам после соответствующего голосования.

«Это решение не стало для меня неожиданностью, равно как и для моих коллег», - сказал он.

При этом В.ОГРЫЗКО отметил, что с самого начала было понятно, что «неугодных» политиков будут убирать из состава правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР 250 голосами высказалась за отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины. В частности, за отставку В.ОГРЫЗКО проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.