«Тойота», в которой погиб депутат Оробец, на момент ДТП была исправна

На момент автокатастрофы, в которой погиб народный депутат Украины Юрий ОРОБЕЦ, тормоза и системы управления в его автомобиле «Тойота-Камри» были в исправном состоянии.

Как сообщили УНИАН в ЦОС МВД Украины в городе Киеве, таково заключение экспертов научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Автотехническая экспертиза сотрудниками центра проводилась сегодня в присутствии начальника ГУ МВД в г. Киеве Виталия ЯРЕМЫ.

В то же время, отметили в ЦОС, следственным управлением киевского ГУ МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по факту дорожного инцидента. Дело возбуждено по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как сообщал УНИАН, сегодня около 8.00 в Киеве погиб в ДТП член “Нашей Украины” Ю.Оробец. Депутат находился за рулем собственного автомобиля “Тойота-Камри”.