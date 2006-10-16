Президент не видит оснований для увольнения губернаторов пяти областей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не видит оснований для увольнения губернаторов 5 областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, завершилась работа совместной президентско-правительственной комиссии по этому вопросу. В ходе работы комиссии облгосадминистрации оказали полное содействие в изучении всех вопросов деятельности регионов. В.БОНДАРЬ заметил, что проблем «чрезвычайных, критических» не существует. По его словам, напротив, есть четкая позитивная тенденция развития этих регионов.

Заместитель главы Секретариата отметил, что не существует социально-экономических оснований для увольнения руководителей областей, что и зафиксировала рабочая группа. С другой стороны, сказал он, представители комиссии от Кабинета министров не подписали акт проверок и уехали в Киев «писать собственную редакцию отмеченных актов проверок».

Отвечая на вопросы журналистов, какими будут действия Президента, учитывая то, что суд подтвердил решение Харьковского облсовета о выражении недоверия председателю облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ, В.БОНДАРЬ сказал, что «решение суда не является окончательным, на сегодня происходят юридические процессы».

Он выразил сожаление, что «судебное решение и решение облсовета о недоверии принималось под влиянием политических амбиций некоторых партий, которые имеют большинство в Харьковском облсовете». В.БОНДАРЬ еще раз отметил, что социально-экономических оснований для увольнения харьковского губернатора нет, и в этой ситуации Президенту принимать решение об увольнении нецелесообразно и неправильно «с моральной точки зрения».

Как сообщал УНИАН, Кабмин поднял вопрос о целесообразности пребывания в своих должностях председателей пяти облгосадминистраций: Полтавской Валерия АСАДЧЕВА (УНП), председателя Тернопольской ОГА Ивана СТОЙКО (НСНУ), председателя Харьковской ОГА А.АВАКОВА (НСНУ), председателя Херсонской ОГА Бориса СИЛЕНКОВА (НСНУ) и председателя Черниговской ОГА Николая ЛАВРИКА (Партия предпринимателей и промышленников). Соответствующее постановление Кабмина было опубликовано 3 октября 2006 года.

Харьковский облсовет 3 июня выразил недоверие председателю Харьковской облгосадминистрации А.АВАКОВУ. Губернатор обжаловал решение облсовета в суде, который приостановил действие этого решения. А.АВАКОВ считает, что тайное голосование на сессии за его отставку прошло с нарушениями законодательства.

13 октября Киевский райсуд Харькова признал законной процедуру голосования депутатов Харьковского облсовета за выражение недоверия председателю облгосадминистрации А.АВАКОВУ.