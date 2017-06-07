В Харькове 9 июня состоится встреча Порошенко и Грибаускайте - источник
10:53, 07 июня 2017Политика
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При этом каких-либо поездок по региону президенты не планируют.
Даля Грибаускайте / REUTERS
9 июня во Харькове состоится встреча президентов Украины и Литвы Петра Порошенко и Дали Грибаускайте.
Соответствующую информацию корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области.
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По словам собеседника агентства, встреча, скорее всего, состоится в первой половине дня в пятницу.
При этом какие-либо поездки по регионам президенты не планируют.
Ранее сообщалось, что Литва начинает строить забор на границе с Россией.
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