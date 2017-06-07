В МИД выразили протест из-за посещения Крыма делегацией из России

Группа государства-оккупанта во главе с председателем Совета федерации федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко совершила очередную незаконную поездку в Автономную Республику Крым, которая является суверенной территорией Украины, временно оккупированной Россией.

В связи с этим грубым нарушением украинского законодательства и международного права Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест, говорится в комментарии МИД.

Читайте такжеГПУ засекретила расследование по нереализованной украинской операции в Крыму

«Рассматриваем этот и другие подобные так называемые «визиты» руководства Российской Федерации как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» A/Res/68/262 от 27 марта 2014 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» A/Res/71/205 от 19 декабря 2016 года, Бакинской декларацией и резолюциями Парламентской ассамблеи ОБСЕ, обязательствами по двусторонним договорам и другими нормами международного права», - говорится в заявлении.

В этой связи Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Как сообщал УНИАН, накануне в оккупированном Крыму по тревоге подняли в воздух истребители Су-27.