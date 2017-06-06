Послы ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на год

Послы стран Европейского Союза согласились продлить санкции, примененные из-за аннексии Крыма Россией. Это решение должен утвердить Совет ЕС, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете Евросоюза.

Читайте такжеПрекратить дружить по договору«Послы ЕС договорились направить Совету решение продлить меры, примененные в ответ на аннексию Крыма и Севастополя еще на один год, до 23 июня 2018 года», - сообщили в Совете ЕС.

Решение может быть принято Советом Евросоюза 19 июня.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.