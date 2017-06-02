Матиос назвал главную предпосылку введения российских войск в Украину

Если бы не письмо-просьбу экс-президента Украины Виктора Януковича, в России не было бы повода вводить свои войска в нашу страну. Об этом в интервью изданию РБК-Украина заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Без письма Януковича в России не было бы никакого основания ввести войска в Украину, несмотря даже на проведенный квазиреферендум. Не было бы никакого основания обосновать аннексию Крыма. Это было бы трактовано как прямая агрессия РФ. А это уже другие последствия и не только санкции", - подчеркнул он.

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По словам Матиоса, показания экс-депутатов Госдумы РФ Пономарева, показания убитого Вороненкова дали понимание того, в какой спешке, которыми чартерами вызывались члены Совета Федерации, депутаты Госдумы для того, чтобы спасти репутацию страны-члена Совбеза ООН, для того чтобы предоставить международному сообществу хоть какое-то обоснование о применении войск на территории суверенного государства.

"Обоснование исключительно на основании письма-приглашения обвиняемого Януковича", - отметил главный военный прокурор.

"Подписанное Януковичем письмо с призывом ввести войска на территорию суверенного государства Российская Федерация воспринимала как обращение легитимного президента. Янукович привлекается к ответственности за государственную измену как гражданин государства Украина, и не имеет значения, имел он на то время статус президента или не имел", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование российских вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической ситуации в этой стране". Позже это решение было официально отменено, но российская агрессия не прекратилась.

25 ноября 2016 года Янукович в Ростове-на-Дону подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину, и назвал эту просьбу "эмоциональной". "Этот документ действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступление незаконных военных формирований, на насилие в Донбассе", - сказал Янукович.

При этом он заявил, что его просьба "не была реализована". По словам Януковича, он обратился к Путину из-за желания "каким-то образом защитить этих людей".