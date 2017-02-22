Янукович объяснил свою просьбу ввести российские войска в Украину

"Я не просил вводить войска на Украину. Это не так", - заявил он в интервью группе российских и украинских журналистов по случаю трехлетия Евромайдана, пишет ТАСС.

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Янукович добавил, что никакого письма президенту России Владимиру Путину на этот счет не было. "Это не письмо, а заявление, во-первых. Во-вторых, есть законы, - добавил экс-президент. - Я не изменял своему народу, я пытался свой народ защитить, и сделать это в рамках своих полномочий".

Он пояснил, что главной целью при этом было "остановить банды нелегалов, которые не подчинялись никому, начали уничтожать людей в Донбассе". "Вот это была моя цель. Она может быть эмоциональная, но я искал способы защиты для людей", - заключил Янукович.

Как сообщал УНИАН, в январе Генеральная прокуратура Украины получила копию заявления Януковича 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

"Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мною данных досудебного следствия получено от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", – заявлял Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.