Ющенко предлагает Тимошенко видеться по понедельникам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает по понедельникам проводить совещания по координации действий всех органов государственной власти и политических сил в кризисных условиях развития экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на сегодняшнем совещании в Секретариате Президента, в котором принимает участие премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, председатель Национального банка Владимир СТЕЛЬМАХ и представитель фракции Партии регионов Николай АЗАРОВ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что решения во время этих совещаний будут приниматься консенсусом. «Если какая-то сторона будет иметь отдельную позицию по тому или иному вопросу, я даю гарантию, что решение не будет принято», - заверил Президент.

«В любом случае нам нужен диалог, потому что ручной режим управления, импровизация негативно бьет по бюджетной системе и экономике в целом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что все присутствующие представляют разные ветви власти, имеют свой объем полномочий и свои взгляды. В то же время Президент выразил убеждение, что если стороны будут подходить к решению вопросов не как политики, а как государственные деятели, то консенсус можно найти. «Я призываю быть украинцами, а не субъектами избирательной кампании», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также не согласен, что сегодня диалогу мешают личные отношения высшего руководства государства. Глава государства согласился с тем, что есть разные взгляды, но это не должно быть определяющим для компромисса. «Думаю, что вместе нам удастся объяснить людям намного больше, чем в одиночку», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что будет партнером в этих вопросах. Важным тестом готовности к такому сотрудничеству В.ЮЩЕНКО назвал выработку единого плана по переговорному процессу с Международным валютным фондом, а также согласование вопроса по поводу внесения изменений в бюджет.

Президент подчеркнул, что для национальной экономики сегодня нужны прагматизм, честная политика и консолидированные действия. Также важными вопросами В.ЮЩЕНКО назвал принятие ряда шагов по сохранению социальных стандартов людей.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что правительство и коалиция должны дать честный ответ по поводу поддержки национального производителя. И сделать, по его мнению, это можно путем либерализации налоговой системы. Также Президент призвал обратить внимание на проблемы малого бизнеса.

Кроме того, уделить внимание, по убеждению Президента, нужно и программам энергосбережения, иначе страну ожидает в 2009 году глубокий энергетический кризис.

Также важным вопросом В.ЮЩЕНКО назвал восстановление доверия к банковской системе. Он отметил, что попытки кадровых ревизий, вмешательства в деятельность НБУ причинили Украине непоправимый ущерб и нанесли намного более сильный удар, чем мировой кризис. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо предпринимать совместные шаги для поддержки национальной банковской системы и восстановления к ней доверия.