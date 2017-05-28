В НАТО заявили, что защита их стран начинается с Украины

Защита стран-членов Североатлантического альянса начинается именно с Украины. Об этом заявила вице-президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене на заседании организации в Тбилиси (Грузия), передает пресс-служба БПП.

Она подчеркнула, что не Украина должна быть благодарна Североатлантическому Альянсу за поддержку, а НАТО должно благодарить Украину, которая активно внедряет европейские и демократические ценности на восточных просторах Евросоюза.

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"И мы четко осознаем, что защита наших стран начинается с Украины. За что Вам очень благодарны", - отметила Юкнявичене, обращаясь к главе украинской делегации на ПА НАТО Ирине Фриз.

Ранее на заседании весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, глава украинской делегации Ирина Фриз передала вице-президенту организации Расе Юкнявичене аналитический доклад о связях России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.