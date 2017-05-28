Украинская делегация на сессии ПА НАТО передала доклад о связях РФ с ИГИЛ и Талибаном

Во время заседания весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси глава украинской делегации Ирина Фриз передала вице-президенту организации Расе Юкнявичене и членам национальных делегаций аналитический доклад о связях РФ с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии.

Об этом Фриз сообщила на своей странице в Facebook.

«Документ содержит факты и анализ путей коммуникаций, поддержки и координации действий РФ с ИГИЛ, Талибан, ХАМАС, Хезболла и т. п», - написала она.

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По словам Фриз, в своей презентации о России вице-президент Парламентской ассамблеи НАТО выразила понимание позиции Украины относительно запрета трансляции российских телеканалов и выразила удивление по поводу наличия российских телеканалов типа RT в отелях Европы.

«Раса Юкнявичене выразила очень правильную мысль, сравнив русское телевидение в Европе с сигаретами: их можно купить, но на пачке есть предупреждение. Так же российские телеканалы могут быть промаркированы», - отметила глава украинской делегации.

Как заметила Фриз, в ответ на реплику украинской делегации Раса подчеркнула: «Я понимаю, что вы сегодня защищаете и мою страну».