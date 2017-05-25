Три года на посту президента: результаты и обещания Порошенко (видео)
18:19, 25 мая 2017Политика
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Сегодня исполняется три года со дня избрания Петра Порошенко президентом Украины.
Три года назад украинцы избрали Петра Порошенко президентом Украины / Фото УНИАН
25 мая 2014 года на выборах Порошенко получил 54,7% голосов украинцев.
По результатам опроса экспертов, наибольшим достижением Порошенко за 3 года является получение безвізу с ЕС. Также среди его достижений на посту президента – продолжение санкций против России, отсутствие полномасштабных военных действий на востоке Украины и усиление обороноспособности и продолжение реформ ВСУ.
Однако есть обещания Порошенко, которые он так и не выполнил.
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Например, закончить АТО за часы, провести выборы в парламент по открытым партийным спискам или подать законопроект о деятельности парламентской оппозиции. Все это пока остается обещаниями.
Три года на посту президента: результаты и обещания Порошенко
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