Три года на посту президента: результаты и обещания Порошенко (видео)

25 мая 2014 года на выборах Порошенко получил 54,7% голосов украинцев.

По результатам опроса экспертов, наибольшим достижением Порошенко за 3 года является получение безвізу с ЕС. Также среди его достижений на посту президента – продолжение санкций против России, отсутствие полномасштабных военных действий на востоке Украины и усиление обороноспособности и продолжение реформ ВСУ.

Однако есть обещания Порошенко, которые он так и не выполнил.

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Например, закончить АТО за часы, провести выборы в парламент по открытым партийным спискам или подать законопроект о деятельности парламентской оппозиции. Все это пока остается обещаниями.