В НАТО озвучили позицию по запрету российских соцсетей в Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что блокирование российских социальных сетей в Украине является вопросом безопасности, а не свободы слова.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду в Брюсселе на пресс-конференции накануне встречи лидеров Альянса, которая состоится в четверг, 25 мая.

"Украинские власти четко указали, что блокировка этих сайтов является вопросом безопасности, а не свободы слова. Свобода слова - это часть диалога, который у нас есть с Украиной, и является важной для НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

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"При этом он подчеркнул, что в Альянсе понимают, "какими уязвимыми являются наши сообщества от кибератак". "Поэтому НАТО значительно увеличило собственную защиту от кибератак. Мы также работаем вместе с нашими партнерами, включая Украину, помогая им усилить защиту от кибератак", - отметил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям ВКонтакте, Одноклассники, ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта "1С".

Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокированием всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

17 мая указ президента вступил в силу.