Трюдо заверил Порошенко, что страны НАТО привержены поддержке Украины

15:48, 25 мая 2017
Политика
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Порошенко и Трюдо обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе.

Джастин Трюдо и Петр Порошенко / REUTERS

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что коалиция стран "Большой семерки" и стран НАТО привержена поддержке Украины.

Об этом Трюдо заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Отмечается, что Порошенко проинформировал Трюдо о развитии ситуации на Донбассе и продолжающихся нарушениях Россией Минских договоренностей.

Президент Украины выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и "Большой семерки" дадут должную оценку этой ситуации, в частности, в вопросе продолжения санкционного давления на Москву.

В свою очередь Трюдо заверил, что коалиция стран "Большой семерки" и стран НАТО привержена поддержке Украины.

Были обсуждены также пути дальнейшей активизации двусторонних отношений. Лидеры приветствовали недавнюю ратификацию канадским Сенатом Соглашения о свободной торговле, которое открывает путь для его полноценного применения уже в ближайшее время.

Порошенко также поблагодарил Канаду за позицию в вопросе развития оборонного сотрудничества, свидетельством чего является продолжение тренировочной миссии UNIFIER и подписание соглашения об оборонном сотрудничестве.

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Теги: #Донбасс#НАТО#Порошенко#Трюдо