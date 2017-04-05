Канада выделяет Украине более 350 тысяч долларов на проект по разминированию Донбасса

Канада выделяет Украине более 350 тысяч канадских долларов на проект по разминированию территорий в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Канады.

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"Проект направлен на укрепление потенциала украинского правительства для проведения работ по разминированию на востоке Украины. Проект будет способствовать разработке стратегий, практик, проведению профессиональной подготовке, установке и использованию цифровых карт, на которых будут указаны опасные и очищенные участки, а также проведению закупок современного оборудования", - проинформировали в ведомстве.

На этот проект предполагается выделить в течение двух лет 350 725 канадских долларов.

Также отмечается, что в течение трех лет дополнительно будет выделено 3,5 миллионов долларов на утилизацию взрывоопасных боеприпасов, которые не разорвались в пораженных конфликтом районах Донбасса.

Напомним, в марте Канада продлила до 2019 года военную тренировочную миссию UNIFIER в составе около 200 канадских военных. Канада последовательно поддерживает политику санкций и общего международного давления на Россию с начала вооруженной агрессии.

А 3 апреля министры обороны Украины Степан Полторак и Канады Харджит Сингх Сейджан подписали оборонное соглашение.

Как сообщили в пресс-службе посольства Украины в Канаде, соглашение должно закрепить военное партнерство между двумя странами и создать законодательное поле для тесного сотрудничества между вооруженными силами.