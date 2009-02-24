Семенюк не прекращает войну за отнятое у нее кресло

Экс-председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО подала апелляцию на решение Окружного административного суда Киева, который отказал ей в удовлетворении иска о незаконности ее увольнения Верховной Радой с поста председателя ФГИУ.

Об этом она заявила в интервью газете "Товарищ".

"Я подала апелляцию против незаконного решения Верховной Рады со ссылкой на статью Конституции о незаконном увольнении. Каждый человек, который читал Основной Закон, знает, что ст. 43 гражданам гарантирует защиту от незаконного увольнения", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля т.г. Окружной админсуд Киева отказал В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в удовлетворении иска о незаконности ее увольнения ВР с поста председателя ФГИУ. Таким образом суд подтвердил решение ВР от 26 декабря 2008 г. об освобождении В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от занимаемой должности.

Справка УНИАН. Верховная Рада 26 декабря 2008 г. освободила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.

27 декабря 2008 года Кабинет министров Украины назначил Дмитрия ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда госимущества Украины.

2 января 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.

28 января Кабинет министров повторно назначил Д.ПАРФЕНЕНКО и.о. председателя ФГИУ.