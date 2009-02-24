Тимошенко: мы договорились о цене на жилье, которой в природе не существует
Кабмин планирует выделить 1 млрд. грн.
Правительство Украины планирует выделить 1 млрд. грн. на ипотечное кредитование.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время совещания с председателями областных советов.
По словам Ю.ТИМОШЕНКО, уже в пятницу, 27 февраля, на специальном совещании со строителями будет решаться вопрос распределения этих средств между регионами.
«В пятницу мы определимся о порядке распределения всех квот на незавершенное строительство. Будет пропорциональное распределение между всеми областями», - сказала она.
Премьер-министр отметила, что кредитоваться будет незавершенное строительство, готовность которого составляет около 80%.
«Давать этот ипотечный кредит будем через государственные банки и только тем, кто будет покупать квартиры», - подчеркнула глава правительства.
Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что со строительными компаниями уже достигнута договоренность об установлении минимальной стоимости такого жилья: «Мы договорились со строителями о такой минимальной цене на квадратный метр жилья, которой в природе в принципе не существует».