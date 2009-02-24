Тимошенко увела зама Стельмаха на встречу тет-а-тет

Руководство Национального банка заявляет об определенной нормализации отношений учреждения с правительством Юлии Тимошенко.

Об этом сказал первый заместитель главы НБУ Анатолий Шаповалов во вторник во время встречи премьера с главами областных советов.

"Центральный банк всегда был опорой, если вы захотите вести войну – будут только руины. Последние дни показали, что обвинения прекратились и наблюдается больше конструктива", - сказал Шаповалов, обращаясь к Тимошенко.

Вместе с тем, он упрекнул правительства за недальновидность, поскольку тот не создавал стабилизационный фонд во время экономического развития.

"Почему, когда были высокие доходы в бюджет, не создавались фонды будущих поколений, а сегодня мы надеемся на печатный станок?", - поинтересовался первый заместитель главы НБУ.

Шаповалов также сказал, что для нынешнего низкого курса гривны к доллару "нет экономических оснований".

"Но у нас все – большие политические деятели. Сказал, что будет курс гривны, – а ответственности никакой не несет. А что людям делать, если они слышат, что курс будет 12 гривен (за доллар)?", - возмутился он.

"Так Вы скажите, что этого не будет!", - обратилась к нему Тимошенко.

"Я искренне признателен, ибо в последнее время это противостояние закончилось", - ответил Шаповалов

Тимошенко, в свою очередь, призвала его более активно склонять коммерческие банки к пролонгации кредитов сельскохозяйственным предприятиям.

"Вы же знаете, у нас сейчас приток валюты происходит благодаря экспорту зерна", - сказала премьер.

Шаповалов также сообщил, что Нацбанк делает все возможное для преодоления кризиса.

"С начала кризиса гривна обесценилась на 58%, а в России национальная валюта – на 50% со всеми их запасами нефти и газа. Мы уголь закупили благодаря банковской системе, за газ заплатили благодаря банковской системе, пенсии в январе выплатили благодаря банковской системе", - сказал первый заместитель главы НБУ.

Напоследок Тимошенко спросила Шаповалова, где он хранит свои деньги. "Храню в Нацбанке, так как по закону мы не можем их сберегать в коммерческих банках", - ответил Шаповалов.

На вопрос премьера, могут ли это делать простые граждане, он ответил, что это правило распространяется лишь на работников НБУ.

По окончании совещания, Тимошенко повела Шаповалова в свой кабинет, где у них началась встреча тет-а-тет.

Украинская правда