Стараниями Насирова: Матиос рассказал о задержаниях налоговиков времен Януковича

Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что без показаний отстраненного главы Государственной фискальной службы Романа Насирова силовикам не удалось бы провести масштабную антикоррупционную спецоперацию. Об этом сообщает ТСН.

По словам Матиоса, именно без показаний Насирова не удалось бы провести масштабную антикоррупционную спецоперацию. На вопрос журналистов о том, будет ли это способствовать смягчению позиции прокуратуры по делу Насирова, военный прокурор отказался отвечать.

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"Эмоций у меня нет. Есть усталость. Операция началась в шесть утра - от Трускавца до Мариуполя. Эту операцию нам не удалось бы провести, если бы нам не помогал глава фискальной службы Роман Насиров. Потому что разобрались в недрах налоговой все только благодаря его стараниям. Я не стесняюсь сказать, что это человек, который в этом сегменте сделал все, для того чтобы раскрыть все эти налоговые площадки и помочь нам собрать доказательства причастности как женщин, так и мужчин. А эти люди не последние в государстве, это цари и боги периода режима Януковича", - подчеркнул главный военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном с министром внутренних дел Арсеном Аваковым брифинге в Киеве заявил о проведении силовиками масштабной антикоррупционной спецоперации. В частности, более 1 тыс. 700 полицейских и около 500 военных прокуроров провели 454 обыска в 15 областях Украины, с одновременным задержанием ряда лиц.

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Задержанных начали сразу же доставлять в суд для избрания им меры пресечения. Спецоперация касается коррупционных преступлений окружения экс-президента Виктора Януковича.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования создания и функционирования налоговых площадок для отмывания денег окружением Януковича уже задержаны 22 должностные лица налоговых органов в регионах.