НБУ будет выполнять условие Тимошенко для комбанков

Национальный банк Украины не будет оказывать финансовую помощь коммерческим банкам, которые некорректно относятся к пролонгации кредитов аграриям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Нацбанка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ сегодня на совещании премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с председателями областных советов.

А.ШАПОВАЛОВ отметил, что на сегодняшний день кредиты аграриям продлевают 185 банков, два из них – государственные. Однако известны факты, когда банки для пролонгации кредитов предлагают повысить процентные ставки по ним.

«По этим банкам мы сейчас проводим анализ и будем очень жестко с ними работать. Более того, поддержки в виде рефинансирования такие банки получать не будут», – сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Как сообщалось, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что банки будут получать рефинансирование НБУ при условии пролонгации кредитов для агропромышленного комплекса. Премьер-министр уточнила, что в настоящее время агропромышленный комплекс обслуживают 92 коммерческих банка. По ее словам, в настоящее время для агропромышленных предприятий банки пролонгировали до октября 2009 года кредиты на общую сумму 1 млрд. грн., в то время как 3,2 млрд. грн. кредитов еще не продлены. «Необходимо предусмотреть обязательное условие – для того, чтобы получить рефинансирование, банк должен пролонгировать кредиты для аграрного комплекса, включая сохранение залогов и процентов на том уровне, которые дают право на жизнь аграрному бизнесу, а не уничтожают его в зародыше», – сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, в 2008 году предприятия агропромышленного комплекса привлекли в 1,5 раза больше кредитов, чем в 2007 году – 17 млрд. 292 млн. грн.

Из общего объема привлеченных кредитов краткосрочные составили 8,215 млрд. грн., среднесрочные – 6,068 млрд. грн. и долгосрочные – 3,009 млрд. грн.

Из них льготные кредиты – 11 млрд. 766 млн. грн., в частности, краткосрочные – 6,056 млрд. грн., среднесрочные – 4,125 млрд. грн. и долгосрочные – 1,583 млрд. грн.

В то же время, в 2008 году обслуживалось 6,272 млрд. грн. переходящих кредитов.