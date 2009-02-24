Тимошенко успокаивала представителя Нацбанка водой

Первый заместитель главы Нацбанка Анатолий Шаповалов заявляет, что рост курса доллара в последние дни связан исключительно с заявлениями политиков.

Об этом он сказал на встрече руководства правительства с председателями областных советов во вторник.

"Произошло два события. Один вышел и сказал, что среднегодовой курс будет 8,6, а второй заявил, что государство не несет ответственности за валютные депозиты", - начал Шаповалов.

Первый заместитель главы НБУ отметил, что падение курса гривны вызвано дискредитацией банковской системы.

"Когда каждый день мы слышим с экранов телевизоров, что это воры, коррупционеры, это же касса государства! И кто после этого будет нести средства в банки?", - возмутился Шаповалов.

"Устроили шоу в Верховной Раде, устроили внеочередное слушание НБУ. Вот что дают политики и их заявления. Когда они выходят и начинают комментировать, что завтра курс будет 10-12 или 15 гривен", - добавил он.

Во время выступления Шаповалова глава Госкомпредпринимательства Александра Кужель бросила ему из зала критическую реплику.

Ее упреки вызвали бурную реакцию Шаповалова. "Если есть факты – пожалуйста, есть следственная комиссия, прокуратура, МВФ, Счетная палата! А если просто надувать щеки и кричать, что здесь коррупционеры и спекулянты – то из банковской системы уже ушло 80 млрд. гривен. Вот вам и результат", - заявил он.

Шаповалов объяснил, что 80 млрд. гривен составил отток по депозитам населения из банковской системы, начиная с 1 октября 2008 года.

По его словам, осуществив рефинансирование, Нацбанк заместил 70 млрд. гривен. "Конечно, часть рефинансирования пошла на покупку банками валюты. Но ведь им надо выполнять свои обязательства перед кредиторами", - объяснил заместитель главы НБУ.

Однако Шаповалов предостерег от дальнейшего нагнетания истерии вокруг банковской системы, которая выливается в скупку гражданами валюты.

"На руках у населения 150 млрд. гривен. И вклады составляют 200 млрд. гривен. В состоянии ли мы конвертировать это в валюту, даже если используем все валютные резервы? Конечно, нет", - заявил заместитель главы НБУ.

Во время выступления Шаповалова премьер Юлия Тимошенко встала со своего места и передала ему стакан с водой.

Украинская правда