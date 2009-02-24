Яворивский предлагает Ющенко сделать, как Кравчук

Народный депутат от фракции БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен «совершить акт доброй воли» и уйти в отставку еще до начала очередных президентских выборов, как в свое время сделал Президент Украины Леонид КРАВЧУК. Такое мнение он высказал на встрече со студентами Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП) в рамках Дискуссионного клуба.

Как передает корреспондент УНИАН, в случае добровольной отставки Президента В.ЯВОРИВСКИЙ прогнозирует вместе с досрочными президентскими выборами - досрочные парламентские выборы.

По мнению В.ЯВОРИВСКОГО, в настоящее время страна является неуправляемой «из-за паралича власти», а социальный взрыв по этой причине в Украине не произошел только потому, что у нас «народ очень терпеливый».

Народный депутат уверен, что ситуацию могут исправить только досрочные президентские и парламентские выборы, но отправить действующего Президента в отставку до президентских выборов при помощи механизма импичмента невозможно.

Также В.ЯВОРИВСКИЙ сознался, что В.ЮЩЕНКО, за которого он агитировал на минувших президентских выборах, стал его большим разочарованием. По мнению депутата от БЮТ, Президент напрасно израсходовал огромный кредит доверия после помаранчевой революции, когда он имел политическую волю - и привести Украину в НАТО, и реализовать национально направленную политику в гуманитарной сфере, - но ничего этого не сделал.

Вместе с тем В.ЯВОРИВСКИЙ выразил убеждение, что сейчас Юлия ТИМОШЕНКО остается единственным политиком, который обладает достаточной волей, чтобы исправить ситуацию в стране.