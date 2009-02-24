Ющенко меняет формат общения с украинцами
12:55, 24 февраля 2009Политика
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Сегодня Президент выйдет в Twitter
Сегодня планируется открытие официального Интернет-представительства Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в социальной сети Twitter.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, главная цель этого шага - обеспечить коммуникацию главы государства с общественностью с помощью удобных современных социальных форм общения.
И.ВАННИКОВА пообещала, что это не последние изменения в общении Президента с обществом.
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