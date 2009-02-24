Ющенко меняет формат общения с украинцами

Сегодня планируется открытие официального Интернет-представительства Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в социальной сети Twitter.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, главная цель этого шага - обеспечить коммуникацию главы государства с общественностью с помощью удобных современных социальных форм общения.

И.ВАННИКОВА пообещала, что это не последние изменения в общении Президента с обществом.