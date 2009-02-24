У Ющенко считают, что Луценко должен подать в отставку

В Секретариате Президента Украины подчеркивают, что после инцидента при участии спецподразделения милиции «Беркут» в крымском поселке Мирное Юрий ЛУЦЕНКО должен подать в отставку с должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

«Хочу обратить ваше внимание, что в демократическом обществе после подобных инцидентов руководители ведомств подают в отставку», - сказала она.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент взволнован нечеловеческими и крайне непрофессиональными действиями милиции.

В частности, речь идет о спецподразделении «Беркут», вследствие действий которого серьезно пострадал житель крымского поселка Мирное Мустафа ХАИРОВ.

В.ЮЩЕНКО требует от министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО в семидневный срок выплатить М.ХАИРОВУ материальную компенсацию за нанесенный вред.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис крымско-татарского народа распространил заявление о нападении работников спецподразделения «Беркут» на семью крымских татар ХАИРОВЫХ в поселке Мирное Симферопольского района Крыма. Во время операции был ранен один из членов семьи Мустафа ХАИРОВ.

23 февраля Отдел связей с общественностью Главного управления МВД в АР Крым заявил, что милиция не имела намерений нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию преступника, который находится в розыске. Руководство крымского главка милиции попросило извинение у пострадавшего и членов его семьи, а также пообещало компенсировать весь причиненный ущерб.

Кроме того, прокурор Симферопольского района возбудил уголовное дело по факту инцидента в поселке Мирное, где вследствие действий сотрудников спецподразделения «Беркут» пострадала мирная семья.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Действия сотрудников спецподразделения «Беркут» и Симферопольского райотдела милиции квалифицированы как превышение служебных полномочий, повлекших тяжелые последствия.