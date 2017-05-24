Отчет Луценко в ВР о работе прокуратуры за год (прямая трансляция)

Сегодня Верховная Рада Украины заслушает информацию генерального прокурора Украины Юрия Луценко о деятельности органов прокуратуры.

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Также запланировано рассмотрение проекта закона о ратификации Административных договоренностей относительно охраны информации с ограниченным доступом между правительством Украины и Организацией Североатлантического договора. Кроме того, предусмотрено рассмотрение изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства и по ряду рекомендаций парламентских слушаний, которые были проведены ранее.