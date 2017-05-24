Украина подала в ЕСПЧ новые объяснения по делу об аннексии Крыма (видео)

Доказательства украинской стороны опровергают позицию РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по делу об аннексии Крыма. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Могу сказать однозначно, что с теми доказательствами, которые мы подали по Крыму, все те рассказы той стороны (России – УНИАН), что у них это была поддержка крымского народа и что ничего не готовилось и что "зеленые человечки" это были ополченцы и тому подобное – это полная ложь, которая опровергается нашей позицией. Поэтому идет очень интенсивная работа по "юридической войне". И я убежден, что за нами успех", – сказал Петренко.

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Он также добавил: "У нас есть хорошие новости Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Туда Украина подала уже дополнительные пояснения по существу по делу о Крыме. Очень много доказательств было подано, и я могу анонсировать, что на следующей неделе будет презентация ряда доказательств, которые мы установили совместно с коллегами из разных правоохранительных органов, и будут свидетели, которые согласились выйти в публичную плоскость и дать информацию для украинских граждан по тем фактам, которые мы сейчас отправили в ЕСПЧ".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.