Путин объявил об уточнении "подходов относительно переоснащения войск" возле границы с Украиной

Президент России Владимир Путин объявил об уточнении «подходов по переоснащению войск» у границы на западе и юго-западе, где РФ граничит с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал на совещании с руководящим составом Министерства обороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Отмечу также, что боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещаний также рассмотрим основные параметры новой Госпрограммы вооружений. Как известно, ее разработка уже началась», - сказал Путин.

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При этом он сообщил, что сейчас продолжается реализация Госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. В 2016 году задания гособоронзаказа выполнены на 97%. В войска поставлено более 5,6 тыс. единиц основных видов новейших вооружений, а также около 3 тыс. отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%.

«В целом успешное выполнение гособоронзаказа в прошлом году позволило обеспечить комплексное развитие системы вооружения, укрепить боевой потенциал группировок войск, сформированных на стратегических направлениях», - заявил Путин.

По его словам, в текущем году уровень современного вооружения и техники запланировано довести до 62%.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецке и Луганске «народные республики». РФ поставляет оружие террористам и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.