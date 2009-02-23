Ющенко понимает, что подписал небезупречный закон

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратится в Конституционный Суд относительно статьи 36 закона о введении временных надбавок к действующим ставкам ввозной пошлины на импортные товары.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента – представитель Президента в Кабинете министров Александр ШЛАПАК.

Он напомнил, что на прошлой неделе В.ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом».

По словам А.ШЛАПАКА, Президент подписал этот закон, учитывая идеологическое обстоятельство – необходимость поддержки национального производителя, но закон не является безупречным.

А.ШЛАПАК напомнил, что Президент уже применил право вето к этому закону, поскольку он предусматривал, что перечень товаров, на ввоз которых устанавливается дополнительная пошлина, устанавливает Кабмин. После исправления этой нормы путем передачи такого права парламенту Президент подписал закон. Однако в ближайшие дни ожидается представление в Конституционный Суд Украины относительно конституционности статьи 36 данного закона, которая предусматривает возможность предоставить правительству право продлевать на полгода действие дополнительных пошлин.

«Неконституционно передавать правительству право на продление таможенных ставок, поскольку, в соответствии с Конституцией - это прерогатива парламента», – сказал А.ШЛАПАК. Он отметил, что вызывает вопрос и сам перечень товаров. В частности, в него внесены товары, которые импортируются из стран, с которыми заключены соглашения о режиме свободной торговли, или товары, объемы экспорта которых очень малы или имеют тенденцию к уменьшению.

«Поскольку закон предусматривает право КМУ снизить пошлину до существующей прежде, Президент в своем письме просит немедленно рассмотреть этот перечень и минимизировать его», – сообщил первый заместитель главы Секретариата.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Президент Украины подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом”.

Закон предусматривает введение сроком на шесть месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено критическим в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона Украины «О Едином таможенном тарифе».