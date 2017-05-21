Собчак предрекла Порошенко "гибель карьеры" из-за запрета российских соцсетей (видео)

Дочь экс-мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака Ксения записала видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, обрушившись на него с критикой из-за запрета российских соцсетей.

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Называя соцсети инструментом российских спецлужб, "вы подпеваете Путину, который называет интернет проектом ЦРУ", - заявила Собчак, обращаясь к Порошенко.

"Исторический опыт показывает, что все, кто объявлял войну соцсетям, проигрывали. Сейчас, лишив 25 миллионов жителей Украины возможности общаться, вы потеряли 25 миллионов голосов", – считает Собчак.

Она также убеждена, что такой радикальный шаг погубит карьеру Порошенко, ведь на такое решение способен только "политический самоубийца".

"Вы один, а в этих социальных сетях сидит половина вашего народа, который славится своей непокорностью и юмором. Народа, который организовывал Майдан, добровольческие батальоны именно через соцсети - запрещенные вами орудие фашистской пропаганды. Народа, который заплатил за Революцию достоинства тысячами жизней. И это достоинство вы одним указом слили в выгребную яму", – убеждена Собчак.

Видео опубликовал сайт Голос Правды, "вдохновителем которого был и остается Олесь Бузина", как говорится на портале.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 21 мая выразил уверенность, что "без подконтрольных "КГБ-ФСБ" социальных сетей" украинский народ способен прожить.