Дело об убийстве Бузины передано в одесскую полицию, адвокат подозреваемых недоумевает

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат подозреваемых по делу Андрея Медведько и Дениса Полищука Сергей Войченко.

"Сегодня мы получили письмо, в котором было написано, что наши 13 ходатайств на 40 листах (это было подписанное письмо из прокуратуры Киева) направлены в ГУ Нацполиции в Одесской области. Притом в этом письме было написано, что решением заместителя генпрокурора определена подследственность по этим уголовным производствам за Главным управлением Нацполиции в Одесской области", - рассказал Войченко.

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Он отметил, что пока не получил объяснений, кто конкретно принял это решение.

"Мы сразу начали звонить как следователю, так и процессуальным руководителям. Попытались дозвониться в прокуратуру Одесской области, в управление Нацполиции в Одесской области, попросили хоть копию постановления этого процессуального решения нам дать, кем из заместителей генпрокурора принято это решение и на каких основаниях. В настоящее время все пожимают плечами, одни кивают на вторых, вторые на третьих, третьи говорят, что они дежурная часть и ничего не знают, а тем, кто отвечает, нет смысла сегодня звонить и звоните завтра", - рассказал Войченко.

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По его словам, такое решение порождает сложности, поскольку Медведько и Полищук не могут покидать пределы Киева.

"Комизм этой ситуации в том, что согласно решению Печерского суда, где у них домашний арест, указано, что Полищуку и Медведько запрещено покидать пределы города Киева. Следователь теперь должен просить Печерский суд каждый раз давать им возможность ехать в Одесскую область для следственных и процессуальных действий. Мы не понимаем, потому что ни одного представителя из Одессы в уголовном производстве нет. Разве что раскрыли убийство Бузины, установили виновных и эту личность мы ожидаем в Одессе", - заявил адвокат.

Напомним, подозреваемому Полищуку была смягчена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста на частичный домашний арест - с 22:00 до 6:00 сроком до 2 апреля. Медведько же будет находиться под домашним арестом с 19:00 до 8:00.

До этого, 9 декабря суд смягчил Полищуку меру пресечения на круглосуточный домашний арест сроком на 2 месяца, а 31 декабря аналогичное решение было принято по Медведько.

Журналист и публицист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома на улице Дегтяревской.