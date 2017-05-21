Порошенко: украинцы смогут прожить без подконтрольных ФСБ российских соцсетей

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы могут прожить без подконтрольных ФСБ российских социальных сетей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

«В течение последних трех лет мы вместе проводим декоммунизацию, вот почему произошел так называемый «ленінопад» и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубів, вот почему обновились таблички с названиями улиц, потому коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране», - заявил он.

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«Кстати, и без подконтрольных «КГБ-ФСБ» социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex, Mail.ru, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта 1С.

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Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в интернете и запрета использования программы 1С поручено отработать Кабинета министров и СБУ при участии Нацбанка.

17 мая указ президента вступил в силу.