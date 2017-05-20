СМИ подсчитали, кто из нардепов больше всех заработал на тендерах (инфографика)

На основании данных деклараций и Prozorro Kordon.org.ua составил рейтинг народных депутатов, которые больше всех зарабатывают на государственных подрядах.

Как выяснил Kordon.org.ua, у минимум 90 из нынешних парламентариев, представленных в Верховной Раде, есть официальные заработки на государственных подрядах. Это означает, что их фирмы, которые они указали в декларациях за 2016 год, побеждали в тендерах госкомпаний, бюджетных организаций или коммунальных предприятий. Общий их доход от этих операций за последние 9 лет — почти 11 млрд грн.

При этом учитывались лишь те компании, в которых депутаты ВР являются ключевыми владельцами. Во внимание не принимали подряды тех компаний, акциями которых владеют депутаты, если при этом они не являются конечными бенефициарами, или компаний, от которых они получали роялти или доход за сданную в аренду недвижимость (это не обязательно говорит о контроле над такой компанией).

Стоит отметить, что часто в тендерах побеждают компании, записанные на киприотов и «латвийских бомжей». Например, скандально известные нардепы от БПП, братья Богдан и Ярослав Дубневичи указали в качестве своей собственности корпорацию «КРТ» — известного и давнего поставщика креплений для «Укрзализници», которое обеспечило почти половину из полумиллиардного заработка братьев на железной дороге. Однако в последние два года все чаще подряды на их ниве достаются фирмам «Арго» и «Торговый Дом «УкрЭнергоИзолятор», записанных на малоизвестных граждан Украины. Хотя, например, в НАБУ, расследующем по эпизодам их поставок уголовные производства, прямо заявляют, что «все вышеуказанные участники входят в группу корпорации «КРТ».

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"Еще один пример — армейский товарищ президента Петра Порошенко и первый заместитель главы фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко. Его официальный тендерный успех , зафиксированный в 2016-2017 г в размере 106 млн грн, обеспечили «Завод «Ленинская кузница», «Международная теннисная академия» и Песковский завод стеклоизделий. Неофициально ему также приписывают причастность к успехам компаний из группы «Трейд Коммодити», которую, как считается, курирует бизнесмен Андрей Адамовский — бывший бизнес-партнер «правой руки» Кононенко — нардепа от БПП Александра Грановского", - говорится в сообщении.

С 2016 года предприятия из группы «Трейд Коммодити» уже выиграли господрядов почти на 8 млрд грн, а среди ее ключевых заказчиков — «Укрзализныця» и Министерство обороны. Впрочем, пока связь Кононенко с «Трейд Коммодити» остается лишь предполагаемой, он может претендовать в лучшем случае на статус «серого чемпиона» данного рейтинга.

Противоположный пример демонстрируют официальные тендерные толстосумы — нардепы Степан Ивахив (совладелец группы WOG) и Юлия Левочкина (сестра «серого кардинала» Оппозиционного блока Сергея Левочкина). В своей декларации за 2016 год Левочкина, как кажется, указала все, что только возможно: полсотни фирм и офшоров, которыми владеет. Хотя главный тендерный куш сорван за счет компании «Закарпатьеоблэнерго».

В то же время бизнес Ивахива, которому львиную долю доходов до последнего времени приносило снабжение топливом все тех же «Укрзализныци» и Министерства обороны, достаточно централизован, чтобы корректно отобразить его на первом месте среди парламентариев-лидеров рейтинга тендерных чемпионов.