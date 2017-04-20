Парубий заявляет, что наличие коалиции несущественно для работы Рады

Наличие коалиции для работы Верховной Рады не является существенным фактором.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий на пресс-конференции, передает корреспондент УНИАН.

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Он подчеркнул, что по поводу наличия коалиции в парламенте «есть много манипуляций».

По словам Парубия, «кое-кто пытается ходить по кабинетам и искать якобы, где спрятаны списки членов коалиции». Манипуляцией он назвал жалобы об отсутствии в двух фракциях - БПП и «Народный фронт» - 226 депутатов, подчеркивая, что «в коалицию входят многие и внефракционные депутаты».

В то же время Парубий отказался назвать количество депутатов в коалиции. Он отметил, что в его функции как председателя ВР не входит подсчет членов коалиции.

При этом спикер отметил, что «на самом деле наличие достаточного количества депутатов в коалиции не имеет существенного значения, поскольку коалиция свою ключевую функцию уже выполнила, избрав правительство и премьер-министра Украины».

«Вся дальнейшая работа парламента - это сбор голосов под тот или иной вопрос в различных конфигурациях», - добавил председатель Верховной Рады.