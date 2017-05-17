Как происходило историческое подписание безвиза Украины с ЕС (фоторепортаж)

17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.

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Документ был подписан в Страсбурге президентом Европарламента Антонио Таяни и министром внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС. Через 20 дней безвизовый режим вступит в силу. Ожидается, что украинцы смогут путешествовать в ЕС без виз уже с 11 июня 2017 года.