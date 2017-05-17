У власти просят разъяснений, как заблокировать Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники в Украине

Интернет-ассоциация Украины направила письмо президенту Украины, премьер- министру, главам СБУ и Госспецсвязи с просьбой предоставить разъяснения о методах применения санкций против ряда российских соцсетей и интернет-ресурсов.

Об этом говорится в письме ассоциации, обнародованном на сайте ассоциации.

Интернет ассоциация Украины интересуется, на всех ли операторов и провайдеров распространяются требования запрета предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к санкционным ресурсам/сервисам, или такой вид ограничительной меры (санкции) должен выполняться только юридическим лицом.

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Если ограничительная мера в виде запрета предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к санкционным ресурсам/сервисам касается всех операторов и провайдеров в Украине, ассоциация просит разъяснить механизмы выполнения провайдерами такой ограничительной меры.

В Интернет-ассоциация также просят назвать дату, с которой интернет- провайдеры обязаны заблокировать запрещенные ресурсы/сервисы. Кроме того, в ассоциации интересуются видами и пределами ответственности провайдеров за невыполнение или ненадлежащее выполнение решения о санкциях.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.