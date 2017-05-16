ВР сегодня планирует лишить Артеменко депутатских полномочий и запретить "георгиевскую" ленту (прямая трансляция)

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного депутата Андрея Артеменко.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предполагается рассмотрение изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно запрещения изготовления и пропаганды так называемой «георгиевской» (гвардейской) ленты.

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Также предполагается рассмотрение ряда вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства и вопросов информатизации.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть несколько постановлений о переименовании населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины предложил парламенту досрочно прекратить полномочия народного депутата Артеменко.

Ранее Радикальная партия исключила Артеменко из фракции. Это произошло после того, как стало известно, что тот передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Среди прочего, план включает идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Вместе с тем Артеменко уверяет, что так называемый «План примирения Украины с Россией» был инициативой Радикальной партии.