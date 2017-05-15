Герасимов предложил Луценко отчитаться в ВР на следующей пленарной неделе

Председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов предлагает пригласить генерального прокурора Украины Юрия Луценко выступить с отчетом в Верховной Раде на следующей пленарной неделе (23 – 26 мая).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По словам Герасимова, «возвращение денег Януковича – это, прежде всего, заслуга Генеральной прокуратуры. И уже сложилась такая традиция, когда успехи генпрокурора совпадают с активизацией критиканов».

Читайте такжеЧем запомнился первый год генпрокурора Луценко

Он напомнил, что Луценко выразил готовность прийти в парламент, и предлагает заслушать его отчет на следующей пленарной неделе.

Как сообщал УНИАН, 14 мая на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Луценко публичного отчета в парламенте по итогам года работы в должности генпрокурора.

«Год - это достаточный срок, когда нужно отчитываться о результатах. Первое: мне кажется, что он собирался, если нет, я думаю, что он нас услышит, я бы советовал провести публичный отчет в парламенте генерального прокурора. Думаю, что это будет полезно, и думаю, что есть с чем отчитываться», - сказал Порошенко.