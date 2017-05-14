Порошенко ждет от Луценко публичного отчета в парламенте по итогам года работы в ГПУ

Президент Украины Петр Порошенко ожидает от генерального прокурора Юрия Луценко публичного отчета в парламенте по итогам года работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

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«Год - это достаточный срок, когда нужно отчитываться о результатах. Первое, мне кажется, что он собирался, если нет, я думаю, что он нас услышит, я бы советовал провести публичный отчет в парламенте генерального прокурора. Думаю, что это будет полезно, и думаю, что есть с чем отчитываться», - сказал Порошенко.

Напомним, 12 мая 2016 года Верховная Рада поддержала представление президента Петра Порошенко о назначении главы фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором Украины.