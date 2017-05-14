Порошенко о баллотировании на второй срок: еще рано об этом говорить

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возможность баллотирования на второй срок, заявив, что еще рано говорить по составу потенциальных президентских кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

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«Относительно выдвижения на второй срок – еще есть почти два года президентских полномочий, и нужно еще много сделать, и стратегию развития на этот и последующие годы я представлю обществу в своем докладе в ВР в сентябре», - заявил он.

«Что касается второго срока, то, согласно Конституции, каждый гражданин Украины, правда с определенными ограничениями – те, кому есть 35 лет, имеют право баллотироваться в президенты, и я думаю, что у нас на сегодняшний день еще рано говорить по составу потенциальных президентских кандидатов», - сказал президент.