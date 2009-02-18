У Тимошенко хотят, чтоб Огрызко мотивировал претензии к Черномырдину

Кабинет министров Украины просит Министерство иностранных дел мотивировать свое заявление о возможности объявления Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА персоной нон-грата в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Министерство иностранных дел не советовалось с правительством по этому поводу, и я думаю, что у нас сейчас будет повод, чтобы попросить МИД предоставить мотивацию для таких заявлений», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Между тем, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, отвечая сегодня на вопрос журналистов о том, чем было вызвано соответствующее заявление МИД, сказал: «Вам нужно задавать вопрос иначе: чем были вызваны такие заявления посла РФ в Украине? И это была бы ваша гражданская позиция. К сожалению, у вас этого нет. Почитайте, пожалуйста, «Комсомольскую правду», а потом ставьте правильные вопросы».

Как сообщал УНИАН, МИД Украины предупредил посла РФ В.ЧЕРНОМЫРДИНА, что его могут объявить персоной нон-грата в Украине.

Министр иностранных дел В.ОГРЫЗКО во время встречи с российским дипломатом выразил протест относительно его недружественных и крайне недипломатичных оценок, комментариев и высказываний в адрес Украины и ее руководства.

По данным некоторых СМИ, поводом для выражения предупреждения В.ЧЕРНОМЫРДИНУ стало его интервью газете "Комсомольская правда", опубликованное 11 февраля. В нем посол РФ прокомментировал российско-украинские отношения и давал специфические характеристики руководителям Украины.