В Москве заявили Киеву, что хорошо знают образный язык Черномырдина

В МИД России называют прискорбным фактом демарш украинского внешнеполитического ведомства в отношении посла РФ в Украине Виктора Черномырдина.

Об этом заявил высокопоставленный источник в МИД РФ, пишет Украинская правда.

"Все это прискорбный факт. Можно только сожалеть о том, что данный шаг Киева направлен на сознательное нагнетание напряженности и эмоций в украинско-российских отношениях", - заявил он.

"Мы знаем, о чем говорит Виктор Степанович Черномырдин, и мы, да и не только мы, знаем образность его языка. И желание создать проблему из всего этого является попыткой вызвать неприязнь к представителям России в Украине", - подчеркнул собеседник агентства.

Как известно, ранее МИД предупредил Черномырдина о возможном объявлении его персоной нон грата.