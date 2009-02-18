В Москве заявили Киеву, что хорошо знают образный язык Черномырдина
08:13, 18 февраля 2009Политика
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Сознательное нагнетание напряженности?
|Виктор Черномырдин
Об этом заявил высокопоставленный источник в МИД РФ, пишет Украинская правда.
"Все это прискорбный факт. Можно только сожалеть о том, что данный шаг Киева направлен на сознательное нагнетание напряженности и эмоций в украинско-российских отношениях", - заявил он.
"Мы знаем, о чем говорит Виктор Степанович Черномырдин, и мы, да и не только мы, знаем образность его языка. И желание создать проблему из всего этого является попыткой вызвать неприязнь к представителям России в Украине", - подчеркнул собеседник агентства.
Как известно, ранее МИД предупредил Черномырдина о возможном объявлении его персоной нон грата.
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