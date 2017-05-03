Суд перенес рассмотрение апелляции САП на изменении меры пресечения Мартыненко

Апелляционный суд Киева перенес на 10.00 12 мая рассмотрение апелляционной жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление следственного судьи Соломенского районного суда столицы об отказе в применении меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего депутата Николая Мартыненко.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Апелляционного суда перенесено в связи с тем, что из Соломенского райсуда не поступили материалы данного дела.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

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По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное производство политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 300 млн грн.

26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.