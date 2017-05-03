Мартыненко назвал "смешным и неадекватным" намерение САП обжаловать его меру пресечения

Бывший народный депутат Николай Мартыненко называет «смешным и неадекватным» намерение Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловать его меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мартыненко заявил журналистам.

Кроме того, он утверждает, что выполняет все обязательства, возложенные на него Соломенским районным судом Киева, в том числе и запрет покидать пределы Киева.

«Это не то, что нецелесообразно (апелляционная жалоба САП - УНИАН), это - смешно и неадекватно. Я выполняю ограничения, которые на меня наложены решением Соломенского суда, хотя я с ним и не согласен во многих моментах, в частности, относительно запрета мне покидать Киев. Кроме того, в судебном решении содержатся названия каких-то фирм, с которыми мне запрещено общаться, но я не знаю, кто это такие», - сказал Мартыненко.

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Кроме того, экс-народный депутат прокомментировал заявление прокурора САП Романа Симкива относительно процессуальных нарушений при избрании ему меры пресечения Соломенским райсудом Киева.

«Роману Симкиву, может, неизвестно, что я знаю всех, кто за меня поручился, и всех уважаю, и не считаю это каким-то нарушением, которое дает основание для апелляционной жалобы. То есть, это уже называется - нечего искать, высасывают из пальца», - отметил Мартыненко.

Он сказал, что сдал паспорт для выезда за границу в Государственную миграционную службу во исполнение постановления суда первой инстанции, а относительно внутреннего паспорта гражданина Украины, то в миграционной службе его отказались принимать, и сейчас внутренний паспорт Мартыненко имеет при себе.

Как сообщал УНИАН, ранее прокурор САП Роман Симкив заявил, что решение Соломенского райсуда об освобождении Мартыненко на поруки вынесено с явными процессуальными нарушениями, поэтому прокуратура будет настаивать на его пересмотре.

При этом Симкив отметил, что в деле Мартыненко есть 5 подозреваемых, которым объявлено подозрение, а Мартыненко среди них отводится роль организатора, "то есть человека, который создал и руководил действиями других лиц при совершении данного уголовного правонарушения".

*** 20 апреля детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат".

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По версии следствия, ГП «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Мартыненко заявил, что считает открытое против него уголовное производство политически мотивированным.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.