Посол Франции о риске массового наплыва украинцев в Европу из-за безвиза: "не нам бояться, а украинской власти"

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявляет, что Франция приветствует предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Европейского Союза. Об этом Дюмон сказала сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

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По ее словам, Франция на разных этапах поддерживала предоставление Украине безвизового режима с ЕС и приветствует сегодняшнее решение Совета ЕС по этому вопросу.

«Мы, конечно, очень рады. Мы давно ждали 11 мая, и сейчас уже приближаемся к концу. В принципе, это означает, что уже 11 июня визы (на краткий срок пребывания в ЕС - УНИАН) на три месяца будут не нужны для украинцев с биометрическим паспортом», - сказала Дюмон.

На вопрос, не пугает Европу перспектива возможного массового наплыва украинцев в дальнейшем, она ответила: «Это, знаете, не нам бояться, а украинской власти. Я знаю, что они смотрят на это серьезно, поскольку если Украина потеряет свою рабочую силу, то это проблема, в первую очередь, для Украины».

По мнению посла, «для Украины это было бы действительно проблематично», поскольку страна ежегодно и так «теряет» многих людей. «Нужно найти выход из этого. А выход – это реформы. Это менять страну, чтобы люди захотели оставаться здесь», - считает Дюмон.

В целом же, убеждена посол, решение о безвизовом режиме для Украины – это «очень хороший знак».

При этом как большой позитив для Украины Дюмон отметила совпадение во времени принятия решения по безвизу и проведения международного песенного конкурса «Евровидение» в Киеве. По ее мнению, это показывает, что в стране происходят позитивные процессы, что «страна открывается и уже смотрит в сторону Запада».

Также в контексте «Евровидения» посол отметила важность успешного проведения конкурсных мероприятий до их завершения. «Для Украины очень важно, чтобы все прошло хорошо, чтобы показать приятное, интересное, открытое лицо Украины. Это огромный шанс для Украины показать себя такой, какой она есть», - сказала Дюмон.

«Это хорошие дни для Украины, и я очень рада, что процесс идет, и французская власть это поддерживает», - заключила посол.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 мая, Совет ЕС принял решение, которым окончательно утвердил предоставление гражданам Украины безвизового режима со странами-членами Европейского Союза.

Решение 17 мая должны подписать президенты Европарламента и Совета ЕС.

После подписания законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале ЕС, за 20 дней после этого он вступит в силу.