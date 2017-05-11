МИД работает с международным сообществом для усиления санкций и давления на Россию - посол

Министерство иностранных дел Украины постоянно работает с международным сообществом в вопросе усиления санкций и давления на Российскую Федерацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол по особым поручениям МИД Украины Надежда Цок сообщила во время круглого стола на тему: «Решение Международного суда ООН и Совета Европы по Крыму: новые возможности для Украины?» сегодня в Киеве.

"Мы постоянно работаем для того, чтобы усиливать эти санкции, продолжать, для того, чтобы усиливалось давление экономическое, финансовое и политическое, любое, эмоциональное на Российскую Федерацию", - сказала Цок.

Читайте такжеСанкции против России остаются в силе - Госдепартамент США

"Наша цель - усилить давление на Российскую Федерацию до такой степени, когда начнутся качественные изменения", - добавила она.

По словам посла, давление на РФ оказывалось путем принятия политических решений и принятия практических мер. В частности, дипломат напомнила, что Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Канада и еще некоторые стране постоянно продлевают действие введенных против России санкций из-за ее агрессии против Украины.

Цок добавила, что санкции, связанные с Донбассом, могут быть отменены только при условии полного выполнения Минских соглашений, а санкции, связанные с оккупацией Крыма, могут быть сняты лишь после возвращения полуострова в состав Украины.