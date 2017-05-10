НАПК еще не проверило ни одной е-декларации на правильность заполнения

Сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции еще не начинали проверку ежегодных электронных деклараций чиновников за 2015 и 2016 годы.

Об этом говорится в ответе Нацагентства, направленном на запрос издания "Слово и Дело".

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Согласно присланных сведений, в период сентября-декабря 2016 украинскими чиновниками было подано 106 тысяч 998 ежегодных е-деклараций, а за январь-март 2017 – 842 тысячи 089 е-деклараций.

В 2016 году было проверено на своевременность подачи 11 ежегодных е-деклараций, в 2017 году – 14 е-деклараций.

В то же время, относительно правильности и полноты заполнения электронной декларации было осуществлено 0 проверок.

Как сообщал УНИАН ранее, руководство Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции не перенапрягается. Журналисты выяснили, что глава НАПК Наталья Корчак уходит с работы ровно после окончания рабочего дня.

Так, во вторник, 4 апреля, рабочий день Корчак заканчивается в 18:22, в среду – в 17:30, в четверг – в 18:22. В следующую среду глава НАПК пришла на работу в 11:15, а уехала в 16:05.

Напомним, глава НАПК Корчак на заседании антикоррупционного комитета вызвала у народных депутатов недоумение относительно размеров своей зарплаты, в частности, в декабре 2016 года. Так, в соответствие с электронным реестром, 7 декабря Корчак задекларировала зарплату в размере 266, 816 тысяч гривень, а 29 декабря она задекларировала 123,217 тысячи гривень зарплаты.