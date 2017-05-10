Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в рамках встречи с главой Стортинга (парламента) Норвегии Олемиком Томмессеном призвал его признать Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом Парубий написал в своем Twitter.

«Призвал председателя Стортинга Олемика Томмессена, чтобы парламент Норвегии признавал Голодомор геноцидом украинского народа», - написал Парубий.

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Кроме этого, Парубий поздравил Томмессена с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Норвегией.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года Верховная Рада призвала государства мира признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов в Украине.

Официально признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.